Среди топ-100 лучших криптовалют, сразу несколько отметились отличными результатами на последней неделе

На прошлой неделе несколько криптовалют из топ-100 внесли существенный вклад в динамику рынка. Следует выделить Blur (BLUR) и Terra Classic (LUNC), которые продемонстрировали значительный прирост котировок, достигнув 54%.

реклама

Интерес к BLUR повысился из-за запуска нового проекта Blast на NFT-маркетплейсе. Это привлекло внимание инвесторов, поднимая стоимость актива до $0,52. Однако, за последние сутки, цены на виртуальный актив уменьшились на 12,3%.

BLUR снова вошел в рейтинг топ-100 цифровых валют, имея рыночную капитализацию в $583,34 млн и суточные объемы торгов в $359,35 млн. Тем временем, цена LUNC увеличилась на 54% за неделю, достигнув отметки $0,00011. За последние 24 часа эксперты отметили рост курса на 49%, а капитализация достигла $689,133 млн, с дневными торговыми объемами, увеличившимися на 1154%.

Не оставалась без внимания и Terra (LUNA), подорожав на 40,4% за последние 24 часа и достигнув цены $0,913. Важно отметить Sei (SEI) с приростом в 39,2%, превосходящим рост других цифровых валют, не превышающих 20%.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Глобальная капитализация рынка достигла $1,42 трлн, а суточные объемы торгов составили $47,68 млрд. Доля биткоина (BTC) в рынке составила 51,5%, а эфира (ETH) — 17,4%.