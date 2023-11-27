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bitcoin
Стартап Open Campus получил финансовую поддержку от Binance
Руководство венчурного подразделения Binance Labs инвестировало $3,15 млн в проект Open Campus

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Венчурное подразделение Binance Labs вложило $3,15 миллиона в развитие проекта Open Campus, направленного на привлечение новых участников в сектор Web3. Средства будут использованы для запуска невзаимозаменяемых токенов (NFT), предназначенных для поддержки создателей контента и стимулирования интереса к образовательным программам.

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Йи Хэ, руководитель Binance Labs, подчеркнул: "Open Campus предлагает высококачественный образовательный контент, используя токеномику и технологии Web3. Мы поддерживаем стартапы, способствующие внедрению Web3".

TinyTap, дочерняя компания Animoca Brands, первой внедрила технологии Open Campus. Стоимость этой платформы оценивается в $5 трлн. Она входит в топ-10 прибыльных детских мобильных приложений в App Store и Google Play, обслуживая более 10 миллионов семей. Разработчики совместно запустили инициативу Care Bears по изменению климата, предоставляя инструменты для внедрения Web3.

Ят Сиу, член совета Open Campus, отметил: "Основная миссия - децентрализация образования и поддержка преподавателей. Цифровая собственность играет важную роль. Мы благодарны Binance Labs за поддержку, способствующую привлечению преподавателей и создателей контента по всему миру для токенизации контента через наш протокол".

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Недавно был запущен Глобальный Фонд Преподавателей с участием Animoca Brands, инвестиции в которую составили $10 миллионов. Курсы токенизированы в формате NFT, предоставляя преподавателям полные права на собственный контент.

#news.ru
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