Руководство венчурного подразделения Binance Labs инвестировало $3,15 млн в проект Open Campus

Венчурное подразделение Binance Labs вложило $3,15 миллиона в развитие проекта Open Campus, направленного на привлечение новых участников в сектор Web3. Средства будут использованы для запуска невзаимозаменяемых токенов (NFT), предназначенных для поддержки создателей контента и стимулирования интереса к образовательным программам.

реклама

Йи Хэ, руководитель Binance Labs, подчеркнул: "Open Campus предлагает высококачественный образовательный контент, используя токеномику и технологии Web3. Мы поддерживаем стартапы, способствующие внедрению Web3".

TinyTap, дочерняя компания Animoca Brands, первой внедрила технологии Open Campus. Стоимость этой платформы оценивается в $5 трлн. Она входит в топ-10 прибыльных детских мобильных приложений в App Store и Google Play, обслуживая более 10 миллионов семей. Разработчики совместно запустили инициативу Care Bears по изменению климата, предоставляя инструменты для внедрения Web3.

Ят Сиу, член совета Open Campus, отметил: "Основная миссия - децентрализация образования и поддержка преподавателей. Цифровая собственность играет важную роль. Мы благодарны Binance Labs за поддержку, способствующую привлечению преподавателей и создателей контента по всему миру для токенизации контента через наш протокол".

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Недавно был запущен Глобальный Фонд Преподавателей с участием Animoca Brands, инвестиции в которую составили $10 миллионов. Курсы токенизированы в формате NFT, предоставляя преподавателям полные права на собственный контент.