Платформа для токенизации активов TokenFi представила инструмент, который позволит любому желающему запустить собственный цифровой актив за несколько кликов, не требуя знаний в области программирования

Платформа TokenFi, нацеленная на токенизацию активов, представила инструмент, который открывает возможности для создания персональных цифровых активов без необходимости в экспертизе в области программирования. Этот инновационный инструмент, доступный в различных версиях веб-браузеров и мессенджеров, в том числе Telegram и Discord в форме бота, предоставляет удивительную легкость в запуске собственных цифровых активов.

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Важно отметить, что в настоящее время инструмент находится в тестовом режиме на тестнете Goerli блокчейна Ethereum. Версии инструмента, предназначенные для веб-браузеров и мессенджеров, обозначены как TokenFi Token Launcher и TokenFi QuickLaunch Bot соответственно.

Процесс создания токена в веб-версии начинается с привязки кошелька к сети Goerli через удаленный вызов процедур (RPC) на платформе ChainList, совместимой с виртуальной машиной Ethereum (EVM). Затем следует подключить адрес кошелька к криптокрану Goerli для добычи тестовых токенов, что занимает около 40 минут.

Переходя на платформу TokenFi, пользователь может выбрать опцию для запуска криптовалютного токена с использованием стандарта ERC20. Команда проекта заверяет, что токены, выпущенные через этот инструмент, соответствуют всем регуляторным требованиям.

На платформе предоставлены возможности загрузки логотипа, указания названия, тикера, начального и максимального предложения актива, а также указания кошелька для управления средствами проекта. По умолчанию используется адрес, который ранее использовался для добычи тестовых монет.

Далее пользователь может настроить различные параметры токеномики проекта, включая размер комиссии за транзакцию, сжигание монет, а также вознаграждения для держателей. Часть комиссий может быть направлена в пулы ликвидности для смягчения волатильности курса в долгосрочной перспективе. Комиссии могут быть установлены как для всех операций, так и исключительно для свопов на децентрализованных биржах (DEX).

Создание токена через мессенджеры включает в себя аналогичные первым двум этапам взаимодействие с ChainList и криптокраном Goerli. После этого пользователь дает команду боту на создание нового кошелька и отправку ему тестовых монет.

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Для создания адреса в мессенджерах пользователь использует команды "Управление кошельками" и "Создать кошелек". После отправки монет следует выбрать команду "Token Launcher" и указать стандарт ERC20 для создания токена. Затем пользователь, отвечая на вопросы бота, предоставляет данные о проекте и его токеномике, после чего выбирает команду "Финализировать и Запустить", оплачивая комиссию за выпуск актива.