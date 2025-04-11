Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Barash
Песков подтвердил, что Путин проведёт встречу с Уиткоффом
Президент России обсудит со спецпосланником Трампа урегулирование украинского кризиса. Это официальная версия.

Когда сегодня средства массовой информации обратили внимание на то, что частный самолёт спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которому сейчас поручена важнейшая миссия восстановления диалога между РФ и США, приземлился не в Москве, а в Санкт-Петербурге, где сегодня находится президент России Владимир Путин, стало очевидно, что это не совпадение, а согласованный визит.

Теперь информацию официально подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин встретится с Уиткоффом. Отмечено, что в рамках встречи будет обсуждаться вопрос урегулирования украинского конфликта. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Уиткофф в этом диалоге выступает в качестве передаточного звена: американская сторона делится своими идеями с российской стороной, и наоборот. При этом формально Россия ни на шаг не отступает от своих условий урегулирования украинского кризиса, подразумевающих полный вывод ВСУ с конституционных границ РФ и начало переговоров об окончательном и долгосрочном урегулировании с полным устранением первопричин кризиса. Это значит, что Москва настаивает на демилитаризации и нейтрализации Украины с признанием за собой новых территориальных реалий.

Учитывая сложность поставленной задачи, в Кремле советуют не ждать от встречи Путина с Уиткоффом никаких прорывных заявлений и событий. Работа ведётся трудная, и неизвестно, сколько ещё времени она займёт. Процесс может затянуться на месяцы. А глобальное урегулирование с формированием новой архитектуры мировой безопасности и вовсе займёт годы, если не десятилетия.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Индийских мастерских собирают рабочие ноутбуки за $100, используя части из выброшенных устройств
5
OnePlus 14, станет флагманским Android-смартфоном с гигантской батареей
2
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
+
В TNI считают, что простаивающий авианосец «Адмирал Кузнецов» бесполезен для ВМФ России
1
Роберт Паттинсон снимется в триквеле «Дюны» Дени Вильнёва
+
В XDA перечислили 4 неочевидных факта о мониторах с высокой частотой обновления экрана
2
Выпущены процессоры AMD Ryzen 8000HX «Dragon Range Refresh»
+
Китайские ученые разработали метод обработки стали, который увеличил ее прочность в 10 000 раз
1
Пользователи Windows 10 и 11 после установки обновления обнаружили в системе пустую папку «inetpub»
3
Snapdragon 8 Plus Gen 1 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
2
Casio разрабатывает часы линейки G-Shock в прозрачном корпусе
+
Samsung Galaxy A55 5G получил обновление безопасности Android
+
МАЗ создал полностью импортозамещённый в рамках союза России и Беларуси электробус
+
В Corsair заявили, что небольшой люфт в клеммах разъёма 12V-2x6 предусмотрен конструкцией
2
E-cores Zen 6 превосходят Intel E-cores по энергопотреблению при 75% IPC от Zen 5
4
Compulab представляет компактный ПК с GeForce RTX 4060 и пассивным охлаждением мощностью до 300 Вт
+
Microsoft выпустила накопительные обновления KB5055523 и KB5055528 для Windows 11
+
Sony представила беспроводные портативные колонки ULT Field 3 и 5
+
Автономные грузовики начали работу на ЦКАД
9
Microsoft выпустила обновление KB5055518 для Windows 10 версий 22H2 и 21H2
+

Популярные статьи

Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
4
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
56
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
15
Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"
3
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
22
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
5
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
+
Душевная подборка недооцененных игр — конкурент Counter Strike и пингвины с пушками. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

VladTag
18:42
Отчет показал, что 88% подростков в США предпочитают iPhone любому другому смартфону
newceyre
18:42
А потом вставляешь такой 7700х, а фпс на 30% больше на условной 4080. Приколдес, да?
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
ChestoR
18:35
Референс есть, и память у всех такая горячая, несмотря на испарительные камеры.
Сообщается, что некоторые модели Radeon RX 9070 XT имеют перегрев в зоне VRAM
ebatoryi
18:33
забалтывание про инопланетян,идёт недоучёными.
Специалисты "Автодора" приступили к проектированию первого этапа петербургского КАД-2
Константин Чистяков
18:31
799$ это стартовая цена, но в США скидки, trade-in и операторские тарифы делают его доступнее чем в среднем по миру. Подростки? Да, многие копят сами, разносят пиццу или стримят. Не все ж, как у нас, ...
Отчет показал, что 88% подростков в США предпочитают iPhone любому другому смартфону
VRoman
18:08
Удивительно. Самые критикуемые Тесла и Москвич оказались ближе всех к реальности. HONGQI вообще похоже цифры с потолка берёт и заявляет. Ошибка на 67% - это издевательство над покупателем.
В Auto.ru выяснили реальный запас хода самых популярных в России электромобилей
beltar
17:58
Число CUDA-ядер может сравниваться лишь в пределах одной архитектуры, в реальности ядра объединены в более крупные кластеры. При этом известны поколения в которых ядер было много, но удельная производ...
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
Александр Быков
17:57
Крепитесь братья! Теперь к вам может нагрянуть сосед с лозунгами "наших притесняют!" (я хз как, маркетологи кампании разберутся с причиной) и "вернуть" себе ваш богатый ресурсами район)).
В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
VladTag
17:54
19fortyfive: Серийное производство российского истребителя 5-го поколения Су-75 может быть отложено
Archimedes
17:51
Не за шиворот
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем