Президент России обсудит со спецпосланником Трампа урегулирование украинского кризиса. Это официальная версия.

Когда сегодня средства массовой информации обратили внимание на то, что частный самолёт спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которому сейчас поручена важнейшая миссия восстановления диалога между РФ и США, приземлился не в Москве, а в Санкт-Петербурге, где сегодня находится президент России Владимир Путин, стало очевидно, что это не совпадение, а согласованный визит.

Теперь информацию официально подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин встретится с Уиткоффом. Отмечено, что в рамках встречи будет обсуждаться вопрос урегулирования украинского конфликта.

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Уиткофф в этом диалоге выступает в качестве передаточного звена: американская сторона делится своими идеями с российской стороной, и наоборот. При этом формально Россия ни на шаг не отступает от своих условий урегулирования украинского кризиса, подразумевающих полный вывод ВСУ с конституционных границ РФ и начало переговоров об окончательном и долгосрочном урегулировании с полным устранением первопричин кризиса. Это значит, что Москва настаивает на демилитаризации и нейтрализации Украины с признанием за собой новых территориальных реалий.

Учитывая сложность поставленной задачи, в Кремле советуют не ждать от встречи Путина с Уиткоффом никаких прорывных заявлений и событий. Работа ведётся трудная, и неизвестно, сколько ещё времени она займёт. Процесс может затянуться на месяцы. А глобальное урегулирование с формированием новой архитектуры мировой безопасности и вовсе займёт годы, если не десятилетия.