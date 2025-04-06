С Украиной переговоры тоже ведутся, но против неё пошлины ввели. Да, символические, но ввели.

Введённые президентом США Дональдом Трампом товарные пошлины, затронувшие почти весь мир, являются на этой неделе основной темой обсуждения в политических новостях, и, судя по всему, ещё долго будут фигурировать в новостных лентах.

Учитывая, что одной из крайне немногих стран, против которых США не ввели ввозные пошлины, стала Россия, это сразу же вызвало массу вопросов у журналистов. Сегодня дать на них ответ решил руководитель Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

По словам Хассетта, причина отсутствия России в перечне стран, против которых США ввели импортные пошлины, заключается в ведущихся сейчас между Вашингтоном и Москвой переговорах по Украине. Хассетт полагает, что президент США решил таким образом не портить переговорный фон.

Отметим, что господин Хассетт всё же немного недоговаривает. Дело в том, что с Киевом у Вашингтона тоже идут переговоры, но Украина попала под ввозные пошлины. Да, они составляют всего 10 %, являясь больше символическими, чем какими бы то ни было ещё, но они введены.

На днях администрация США выдвинула, на наш взгляд, более правдоподобную версию, заявив, что против России и так уже введены беспрецедентные ограничительные меры, поэтому смысла в дополнительных тарифах нет. Точно также из тарифных ограничений были исключены такие государства, как Беларусь, Куба и Северная Корея, товарооборот с которыми у США мизерный или отсутствует вовсе.

Представители администрации США, включая самого Дональда Трампа, регулярно заявляют о важности диалога и экономического взаимодействия с Россией. Пока что продолжаются робкие попытки наладить двусторонние отношения, но на данном этапе говорить о прорыве не приходится. Важен уже сам факт того, что Москва и Вашингтон начали общаться, а того, что переговоры будут идти легко и непринуждённо, никто и не обещал.