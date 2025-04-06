Введённые президентом США Дональдом Трампом товарные пошлины, затронувшие почти весь мир, являются на этой неделе основной темой обсуждения в политических новостях, и, судя по всему, ещё долго будут фигурировать в новостных лентах.
Учитывая, что одной из крайне немногих стран, против которых США не ввели ввозные пошлины, стала Россия, это сразу же вызвало массу вопросов у журналистов. Сегодня дать на них ответ решил руководитель Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
По словам Хассетта, причина отсутствия России в перечне стран, против которых США ввели импортные пошлины, заключается в ведущихся сейчас между Вашингтоном и Москвой переговорах по Украине. Хассетт полагает, что президент США решил таким образом не портить переговорный фон.
Отметим, что господин Хассетт всё же немного недоговаривает. Дело в том, что с Киевом у Вашингтона тоже идут переговоры, но Украина попала под ввозные пошлины. Да, они составляют всего 10 %, являясь больше символическими, чем какими бы то ни было ещё, но они введены.
На днях администрация США выдвинула, на наш взгляд, более правдоподобную версию, заявив, что против России и так уже введены беспрецедентные ограничительные меры, поэтому смысла в дополнительных тарифах нет. Точно также из тарифных ограничений были исключены такие государства, как Беларусь, Куба и Северная Корея, товарооборот с которыми у США мизерный или отсутствует вовсе.
Представители администрации США, включая самого Дональда Трампа, регулярно заявляют о важности диалога и экономического взаимодействия с Россией. Пока что продолжаются робкие попытки наладить двусторонние отношения, но на данном этапе говорить о прорыве не приходится. Важен уже сам факт того, что Москва и Вашингтон начали общаться, а того, что переговоры будут идти легко и непринуждённо, никто и не обещал.