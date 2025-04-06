Хорошего для большинства государств мира в этом мало. Если вообще есть.

На протяжении последних тридцати пяти лет США и другие страны Запада проповедовали идею глобализации, когда мир работает по единым правилам и принципам, где каждый занимается тем, в чём он преуспевает, и никаких преград между государствами, по сути, нет.

Как идея глобализация звучит хорошо, но на практике данный процесс привёл к утрате многими государствами своих научных и промышленных компетенций, что в корне не устраивает национально-ориентированных политиков. С возвращением Дональда Трампа в Белый дом по глобализации был нанесён, быть может, не сокрушительный, но крайне болезненный удар, выраженный во введении Соединёнными Штатами импортных пошлин против практически всех государств планеты.

Кто-то отделался легко, другим же досталось сильнее. Но в целом данный процесс среди отдельных союзников США уже рассматривается как окончание эпохи глобализации. Именно таким образом происходящее охарактеризовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, добавив, что отныне мир вошёл в новую эпоху.

Согласно комментарию газеты The Times, формально британский премьер объявит о конце эпохи глобализации завтра, в понедельник.

На самом деле, в первую очередь ослаблять фундамент глобализации начали именно европейские страны, решившие ввести санкции против России и нарушив тем самым десятилетиями формировавшиеся экономические отношения и логистические цепочки, а также полностью нарушив принципы Всемирной торговой организации (ВТО). Признавать это никто из ныне действующих европейских политиков, естественно, не станет.