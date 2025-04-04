Другого пути у Германии, если она хочет сохранить конкурентоспособность своей экономики, не просматривается.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году вопрос развития атомной энергетики во многих странах мира подвергся пересмотру. В ряде государств, включая Германию, от атомной энергетики было решено поэтапно отказаться вовсе, и в апреле 2023 года от сети в стране были отключены последние работавшие на тот момент три атомные электростанции.

Учитывая позиционирование Германии как промышленного центра Европы с экспортно-ориентированной экономикой, отказ от атомной энергетики, помноженный на отказ от российских ресурсов, привёл к технической рецессии в стране.

Сейчас с энергетикой в Германии проблемы, и решить их предлагает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (AfD, АдГ) Алиса Вайдель. Политик призвала не только перезапустить выведенные в Германии из эксплуатации атомные электростанции, но и развивать новые.

По словам Вайдель, большинство немцев желают вернуться к атомной энергетике, поэтому Германии необходимы изменения в политике, которые обеспечат стране доступ к этому надёжному и доступному источнику энергии.

Следует помнить, что возводимые по современным нормам атомные электростанции, если не располагать их на берегу морей в сейсмоопасных регионах, это источники экологически чистой и относительно дешёвой электроэнергии. А электроэнергия, как известно, это главный ресурс, потребляемый любой обрабатывающей промышленностью.