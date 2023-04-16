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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Германия окончательно отказалась от атомной энергетики: от сети отключены последние три АЭС в стране
Удачи и хорошего настроения, как говорится.
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Атомная энергетика, которая вот уже на протяжении семидесяти лет питает экономики прогрессивных государств, считается главной надеждой на обеспечение стран доступной и, что самое важное, при соблюдении современных проектов, безопасной энергией. Кроме того, атомную энергетику также можно считать разновидностью «зелёной», поскольку в процессе её работы в атмосферу не выбрасываются вредные вещества. Как бы то ни было, по злой иронии судьбы в Германии сейчас верховодят представители партии «Зелёных», и именно они похоронили перспективное направление в энергетике для своей страны. Сегодня, в частности, в Германии были отключены от сети три последние атомные электростанции.

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Что примечательно, примерно две трети немцев так или иначе были против отказа от атомной энергетики: треть считала, что от АЭС не нужно отказываться в принципе, ещё треть — что отказ должен произойти лишь в долгосрочной перспективе. Но, как мы видим, в европейских «демократиях» мнение народа по критически важным вопросам развития государства спрашивать не принято.

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Здесь необходимо понимать, что так называемая возобновляемая энергетика на текущем этапе развития «зелёных технологий» в принципе неспособна обеспечить потребности крупного государства с развитой (пока ещё) промышленностью, такого, как Германия. Без революции в «зелёной энергетике» принятый немецким руководством курс, и не только касательно энергетической политики, но и политики вообще — только на деиндустриализацию. С чем среднестатистическому немцу можно только посочувствовать.

#политика #германия #энергетика #атомная энергетика
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Supervizor
16:08
Шаху я хз, его здесь нет. А мне по барабану ваши инсуниации.
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16:07
Если бы я знал тогда бы не спрашивал. Ты кто ? Ти хто ?
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Тебе больно , признай шах.
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Voron Glass
16:06
Ты же знаешь, кто я. Зачем уточняешь? И все знают, кто ты. Я не дам тебе спокойной жизни, шах. Просто выпились с этого сайта и всем будет хорошо. Иначе я продолжу начатое.
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