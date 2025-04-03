Предполагается, что установка найдёт применение на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Несмотря на кажущуюся общедоступность электричества, на практике существует масса мест, в которых энергоснабжение со всех точек зрения целесообразнее осуществлять на локальном уровне. Например, при помощи малых энергетических установок, разработкой и производством которых занимается расположенное в Челябинске СКБ «Турбина», входящее в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Сегодня предприятие сообщило о завершении испытательной эксплуатации новой малогабаритной энергетической установки с индексом АПН-18, где «18» — это мощность установки в киловаттах. Как следует из пресс-релиза СКБ «Турбина», установка прошла испытания в реальных условиях, в ходе которых подтвердила заявленные технические характеристики и высокий ресурс.

АПН-18 отличается малыми размерами, что позволяет устанавливать её в ограниченном пространстве уже существующих промышленных предприятий, а топливом для неё служит природный газ. Основными заказчиками энергоустановки, по замыслу производителя, будут российские предприятия топливно-энергетического комплекса, оставшиеся без поставок иностранных агрегатов. Таким образом, СКБ «Турбина» осуществляет импортозамещение в данной немаловажной отрасли.