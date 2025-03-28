Объект является собственностью РФ. Дальше дело лишь за признанием этого факта.

Несмотря на то, что комментариями на тему невозможности передачи контроля над Запорожской АЭС кому бы то ни было поделились уже и в МИД России, и в руководстве самой станции, журналисты продолжают развивать эту тему. Так, издание Life.ru поинтересовалось у главы фактически управляющей Запорожской АЭС госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва, возможен ли сценарий, при котором станция будет управляться представителями других государств, например, Соединённых Штатов.

По словам Лихачёва, Запорожская АЭС расположена на территории России, принадлежит России и управляется гражданами РФ, а передача контроля над станцией другим государствам — это «ненаучная фантастика». Похожими комментариями с журналистами, к слову, делились и директор станции, и пресс-служба МИД РФ.

Почему у журналистов до сих пор появляются на эту тему вопросы, понять, в общем-то, несложно: из администрации США регулярно поступают заявления о «разделе активов» на Украине, и в их число входят в том числе атомные электростанции.

Хотя непосредственно передача контроля над самой станцией другим государствам невозможна, но аналитики полагают, что с целью продажи электроэнергии с Запорожской АЭС может быть сформирована условная совместная российско-американская компания, которая будет закупать электроэнергию у станции и продавать её, например, в объединённую энергосистему Украины. Компромиссные решения, при которых все стороны смогут заявлять о позитивном для себя развитии событий, разработать всегда можно.