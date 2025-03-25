ЗАЭС является российским ядерным объектом, и этот факт необходимо признать.

Последнее время в Сети с подачи представителей американской администрации, включая непосредственно президента США Дональда Трампа, заявляющего об идущих переговорах о «разделе активов» на Украине, включая атомные электростанции, распространяются сведения о том, что предметом этих переговоров является также и Запорожская АЭС, фактически контролируемая Россией.

Сегодня в МИД РФ решили подробно объяснить, в чём заключается несостоятельность информации подобного рода. Как отметило российское внешнеполитическое ведомство, Запорожская АЭС является российской собственностью, поскольку расположена на территории, вошедшей осенью 2022 года в состав России.

В МИД отметили, что передача самой Запорожской АЭС или контроля над станцией Украине или любому другому государству «невозможны». Кроме того, невозможна и совместная с каким бы то ни было государством или международной организацией эксплуатация данного ядерного объекта.

Согласно заявлению МИД России, международному сообществу нужно признать, что Запорожская АЭС вошла в российскую юрисдикцию, а средствам массовой информации необходимо прекратить заниматься информационными спекуляциями.

Напомним, что Запорожская АЭС сейчас не функционирует по прямому назначению: в связи с близостью станции к линии боевого соприкосновения она переведена в так называемый режим холодного останова, то есть, не производит энергию даже для собственных нужд и находится на внешнем энергообеспечении.