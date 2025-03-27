Слишком далеко зашёл процесс, и это явно позитивный момент.

В рамках наметившегося «потепления» в российско-американских отношениях основной извлекаемой из данного процесса идеей является гипотетическое снятие с России американских санкций (рестрикций). Учитывая, что европейские промышленники и бизнесмены, которые и так уже натерпелись убытков от решений своего политического руководства, вряд ли станут спокойно наблюдать за тем, как США восстанавливают экономические отношения с Россией, возникает предположение, что санкции постепенно будут отменяться.

Несмотря на то, что многие на это надеются, существуют и те, кто видят в снятии ограничений угрозу всей реализуемой сейчас в РФ программе импортозамещения. В частности, в вопросе создания гражданских авиалайнеров. Успокоить граждан вызвался глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, даже если предположить, что санкции отменят, а это далеко не факт, то это уже не повлияет на программы создания самолётов МС-21 и SJ-100.

Как отметил Чемезов, российские авиастроители прошли слишком большой путь и приложили слишком много усилий, чтобы их можно было обнулить, а сами SJ-100 и МС-21 в их импортозамещённых версиях уже вышли на финальные этапы подготовки к серийным поставкам, которые начнутся в следующем году. Глава «Ростеха» заявил, что необходимо заинтересовать, мотивировать отечественные авиакомпании приобретать именно российские самолёты. Сделать это можно, если эти самолёты будут выигрывать в конкурентной борьбе у лайнеров производства Boeing и Airbus.

Следует помнить, что флоты российских авиаперевозчиков состоят преимущественно из самолётов западного производства, поэтому гипотетическое снятие санкций позволит упростить и удешевить процесс закупки запасных частей и обслуживания имеющихся лайнеров, так что ставить палки в колёса данному процессу явно не стоит. А вот все новые самолёты, определённо, должны закупаться у российских производителей. Потребность отрасли составляет сотни самолётов, поэтому пройдёт много лет, прежде чем отечественные производители смогут вытеснить Boeing и Airbus с внутреннего рынка.