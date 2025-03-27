Вчера это стало известно из указа президента РФ, а теперь руководство Ariston подтвердило информацию.

Мало для кого секрет, что в 2022 году с российского рынка ретировались если не все, то подавляющее большинство западных компаний и инвесторов. Часть из них сделала это добровольно, опасаясь «культуры отмены» и переживая за свои финансовые показатели, часть просто не смогла противиться решению политического руководства своих стран.

Те же, кто похитрее, либо вцепились за российский рынок под любым предлогом, либо продали свои активы местным бизнесменам с правом на их последующий выкуп, либо же согласились на передачу своих активов под внешнее управление. В числе последних был итальянский производитель отопительного оборудования Ariston Group, управление российскими активами которого в лице дочерней компании «Аристон Термо Русь» осуществлялось компанией «Газпром Бытовые Системы».

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ, фактически отменяющий действие указа о внешнем управлении компанией «Аристон Термо Русь», ну а сегодня Ariston Group в официальном пресс-релизе объявила о возвращении на российский рынок.

Как следует из пресс-релиза, Ariston довольна тем, что ей возвращено владение и управление своей российской дочерней компанией, и намерена возобновить деятельность, но полностью соответствуя существующим санкционным ограничениям.

Почему Ariston позволили вернуться на российский рынок на таких странных условиях, вопрос открытый. Возможно, российское политическое руководство таким образом демонстрирует, что никаких препятствий для западных компаний, которые вели себя достойно и без лишнего шума согласились на передачу своих активов под внешнее управление, если они желают вернуться на крайне важный для них российский рынок, с российской стороны нет.

Согласно комментариям российского политического руководства, многие западные компании желают вернуться на российский рынок, и правительство ведёт с ними переговоры. При этом необходимо понимать, что значительная доля компаний уходили именно «хлопнув дверью», и пути назад для них, если за прошедшее время им появились достойные замены, быть не должно.