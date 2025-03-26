Здравые рассуждения и публикации американской администрации даже как-то непривычно слушать и читать.

За годы, которые в США преобладала Демократическая партия с соответствующими президентами, мы уже привыкли к тому, что из Вашингтона поступали заявления, слабо соотносящиеся с объективной реальностью. В частности, повторяемые за киевским политическим руководством заявления о том, что Украина «отдала свой» ядерный арсенал России в обмен на Будапештский меморандум, который в итоге не сработал, и что будь у Киева «красная кнопка», то всё сложилось бы иначе.

Если отмести в сторону простой факт того, что история не терпит сослагательного наклонения, в реальности на территории современной Украины после распада СССР осталось не украинское, а советское ядерное оружие, управление которым в любом случае осуществлялось из Москвы. Фактически и само оружие перешло в российскую собственность вместе с рядом других советских активов. Точно таким же образом и ровно по той же причине России было передано ядерное оружие, размещённое на территории Беларуси и Казахстана, но об этих фактах, особенно в контексте украинского кризиса, вспоминать не принято.

И вот, сегодня этот «неудобный факт» озвучил специальный посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл, отметивший, что ядерное оружие, являвшееся темой Будапештского меморандума, принадлежало России, а Украина лишь вернула его законному владельцу. Таким образом, представитель новой администрации США развеял массу построенных предыдущими администрациями мифов вокруг «украинского» ядерного оружия.

Не стоит забывать и о том, что на передаче оставшегося в Беларуси, Казахстане и на Украине советского ядерного оружия России настаивали сами Соединённые Штаты, очень сильно встревожившиеся в начале 1990-х перспективой возможного «расползания» ядерных оружейных материалов по планете из возникших на останках СССР политически нестабильных республик.

Что же до Украины и её безопасности, то, как отмечали уже не раз аналитики и политологи, Киеву нужно было лишь сохранять свой нейтралитет и служить «мостом» между Европой и Россией. То есть, выполнять задачу, которую она выполняла при Леониде Кучме. Но история и политический процесс распорядились иначе.