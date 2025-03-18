У концерна Volkswagen AG продолжаются проблемы.

Последние годы в западной прессе, а оттуда уже в российских новостных изданиях регулярно появляются статьи, посвящённые проблемам в немецкой автомобилестроительной отрасли. Наиболее часто упоминаются трудности, с которыми сталкивается концерн Volkswagen AG.

Вот и сегодня немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники в отрасли сообщил о том, что компания Audi, являющаяся одним из основных элементов всего концерна Volkswagen AG, планирует к 2029 году сократить до 7 500 рабочих мест в Германии. Уточняется, что данное непростое решение связано с желанием Audi сократить расходы и повысить производительность своих предприятий.

Преимущественно освобождать от должностей будут административный персонал. Рабочим, задействованным непосредственно в производстве автомобилей, сокращения пока не грозят. Иными словами, происходит оптимизация расходов Audi, которая, по замыслу, позволит компании снизить издержки на 1 млрд евро ежегодно.

Всего на предприятиях Audi по всему миру работают свыше 87 тысяч человек. Непосредственно в Германии на заводах Audi трудятся 54 тысячи человек.

По мнению экспертов, за эвфемизмами об оптимизации расходов и повышении производительности скрывается вызванный непродуманными решениями наднациональных европейских властей экономический кризис в Европе, сокративший помимо всего прочего спрос на новые автомобили, в особенности на автомобили высокого класса, коими славится Audi.