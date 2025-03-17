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Barash
«КАМАЗ» намерен выпустить более 700 газомоторных тягачей в этом году
Работать они будут на сжиженном природном газе.

Газомоторная автомобильная техника продолжает набирать популярность, и особенно это заметно на грузовой и пассажирской автомобильной технике с минимальным уровнем простоя. А где спрос, там и предложение: так, сегодня пресс-служба «КАМАЗа» сообщила о том, что в текущем году предприятие намерено выпустить свыше 700 газомоторных тягачей линейки К5.

Как гласит информация из пресс-релиза, газомоторные тягачи КАМАЗ-54901, топливом для которых служит сжиженный природный газ (СПГ), оснащаются двигателями КАМАЗ Р6, полностью соответствующими экологическому стандарту «Евро-5» и развивающими мощность до 460 л. с. Запас двух криобаков составляет 1 060 литров СПГ; по подсчётам, этого объёма данного экологически чистого топлива хватит на преодоление расстояния до 1 600 километров.

«КАМАЗ» утверждает, что производительность предприятия в выпуске тягачей КАМАЗ-54901 увеличивается, так что вышеуказанный план видится на заводе реализуемым.

Уровень локализации производства данных тягачей «КАМАЗ» не указывает, но уточняет, что с 2023 года тягачи линейки К5 выпускаются в «санкционноустойчивом» исполнении. Проще говоря, все комплектующие, производство которых не налажено в России, закупаются у поставщиков из «дружественных» стран.

#россия #экономика #промышленность #автомобилестроение #природный газ #«камаз» #сжиженный природный газ
Источник: kamaz.ru
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