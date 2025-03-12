Но когда они всё же совпадают, государства должны этим пользоваться.

В геополитике не бывает друзей. Бывают ситуативные, временные союзники, но в целом государства подчиняются законам своих национальных интересов. Встречаются яркие всем известные расположенные в Старом Свете исключения, но они лишь подтверждают правило. В России к нормализации отношений с Соединёнными Штатами, наметившейся после прихода к власти Дональда Трампа, относятся позитивно, но без запредельных ожиданий.

В частности, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу отметил, что хоть Москва и наблюдает «возвращение к нормальности» в США, но трезво оценивает дальнейшее развитие российско-американских отношений.

По словам Лаврова, РФ и США являются государствами, национальные интересы которых не могут совпадать не то что полностью, а даже наполовину. Тем не менее, когда совпадение интересов всё же происходит, странам необходимо развивать в этих интересах отношения. Когда же интересы государств противоречат друг другу, необходимо сделать всё возможное, чтобы эти противоречия не привели к политическому и уж тем более к военному конфликту.

Последний месяц американские и российские политики говорят о необходимости нормализации, «разрядки» в двусторонних отношениях и призывают к восстановлению торгово-экономических связей, разрушенных за последние 11 лет. Следует отметить, что экономические связи подлинно суверенных держав являются основой их добрососедских отношений, и именно отсутствие этих крепких связей между РФ и США стало причиной длительного усугубления отношений Москвы и Вашингтона.