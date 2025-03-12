Соответствующее желание возникло после переговоров США и Украины.

Несколько часов назад в Саудовской Аравии завершились американо-украинские переговоры по урегулированию текущего конфликта. Из комментариев представителей украинской и американской делегаций следует, что Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии соглашения на него Москвы, а Вашингтон немедленно снимает паузу с поставок Украине вооружений, авторизованных при администрации Джо Байдена.

Естественно, публично политики затрагивают лишь самую верхушку этого айсберга, потому что обсуждать перемирие, не принимая во внимание основополагающие условия России, контрпродуктивно. По этой причине сейчас американская администрация намерена провести переговоры с представителями России и уведомить их о достигнутых в ходе переговоров с Киевом договорённостях. В частности, президент США Дональд Трамп заявил о намерении поговорить на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным.

Как справедливо отметил Трамп, «для танго нужны двое». По мнению американского лидера, соглашение России будет означать 75% урегулирования текущего конфликта, а остальная четверть — это уже непосредственно оформление документов и уточнение деталей.

Напомним, что российское политическое руководство неоднократно заявляло о неприемлемости прекращения огня просто ради прекращения огня, поскольку это время, как считают в Москве, будет использовано исключительно для перегруппировки и перевооружения ВСУ. Исходя из первичной информации об итогах американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, возникает предположение, что Вашингтон предлагает именно это. Но на практике такой подход не реализуем: Москву интересует исключительно полное и долгосрочное урегулирование данного кризиса с признанием реалий «на земле» и с полным устранением первопричин конфликта. Так что на данном этапе необходимо как минимум дождаться комментария Кремля и/или МИД РФ и телефонного разговора Трампа с Путиным.