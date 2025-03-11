Без данной технологии современная нефте- и газодобыча в ряде случаев не особо рентабельна.

Технология гидравлического разрыва пласта, или фрекинг, за многие годы её применения обросла опасениями экологов, из-за чего при её упоминании в сознании сразу же возникают кадры с горючими газами, попадающими в домашние водопроводные системы вместе с самой водой. Тем не менее, без применения технологии гидроразрыва пласта современная разработка нефтяных и газовых месторождений если не невозможна, то порой затруднительна.

В России на протяжении многих лет использовались жидкости для гидроразрыва пласта иностранного производства, но сегодня компания «Газпром нефть» отчиталась об успешном проведении на Ямале испытаний импортозамещённой жидкости. Речь идёт о жидкости на основе полиакриламида, и она стала первой в российской нефтегазовой отрасли жидкостью для гидроразрыва пласта, которая может использоваться в качестве альтернативы импортным аналогам.

В «Газпром нефти» отметили, что появление в России данного вещества является важным этапом в развитии отрасли.

Важно понимать, что от нефти и газа человечество ещё крайне долго не сможет отказаться. Причин тому несколько. Во-первых, реальной альтернативы топливу на основе нефтепродуктов по соотношению цены, энергоёмкости и удобства использования пока не существует, а во-вторых, нефть и газ это не только топливо, но и масса незаменимых продуктов нефтехимической отрасли.