К вопросу о том, что прекращение поставок не будет иметь мгновенного эффекта.

На прошлой неделе Соединённые Штаты приостановили поставки вооружений Украине, а также запретили передавать ей американскую разведывательную информацию. Учитывая, что Украина всецело зависит от Запада, и преимущественно от США, во всех аспектах, касающихся текущего конфликта, это болезненный удар по обороноспособности ВСУ. В самих Штатах данное действие воспринимают как попытку привлечь внимание Киева к тому, что он так долго держится в текущем конфликте исключительно из-за доброй воли Вашингтона.

Тем не менее, в Кремле советуют не радоваться по этому поводу раньше времени. Во-первых, исходя из комментариев американского политического руководства, вопрос дальнейших поставок оружия Украине будет зависеть от сговорчивости официального Киева и того, насколько позитивно будут восприняты в Вашингтоне итоги сегодняшних американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Во-вторых, как справедливо отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на Украину и так уже поставлено столько оружия, что его стране хватит на много месяцев боевых действий.

Следует помнить, что администрация Джо Байдена перед своим уходом максимально нарастила поставки оружия Украине. Также не стоит забывать, что сейчас эстафету в обеспечении ВСУ вооружениями и боеприпасами переняла Европа. Безусловно, европейские оборонные возможности ничтожны в сравнении с американскими, но затянуть текущий кризис без изменения его вектора они вполне в состоянии.