Не так давно РФ была на втором месте.

Производство и экспорт вооружений всегда были неоднозначными темами с точки зрения морали. С одной стороны, нужно жить в мире, с другой же стороны, мир обеспечивается преимущественно военной силой, выступающей в качестве сдерживающего фактора. Тем не менее, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), на статистику которого ссылается издание Financial Times, считает одной из проблем мира именно производство и экспорт вооружений, поэтому регулярно публикует «топ» государств-экспортёров вооружений.

Исторически лидерами в этой сфере были США, РФ, Франция, Китай и Великобритания, что достаточно иронично, учитывая, что все эти государства являются постоянными членами Совета Безопасности ООН как главного органа поддержания мира и порядка на планете, однако за последние несколько лет ситуация в пятёрке лидеров переменилась.

Так, на первом месте остаются США с 43-процентной долей в мировом экспорте вооружений. На второе место вышла Франция с долей в 9,6 %, на третьем расположилась Россия с долей в 7,8 %. Китай занимает четвёртую позицию с 5,9 % общемирового экспорта, ну а замыкает пятёрку лидеров Германия с 5,6-процентной долей.

Перемены в пятёрке лидеров SIPRI объясняет проведением Россией специальной военной операции, требующей от российского оборонно-промышленного комплекса полного сосредоточения на выполнении внутреннего оборонного заказа. С 2020 года, утверждает SIPRI, российский экспорт вооружений снизился на 64 %. Кроме того, по этой же причине Франция вырвалась на второе место, а Германия заняла пятое: обе страны активно поставляют оружие Украине, а также занимают те части рынка, которые утратила Россия.