Независимо от уровня несогласия с политикой официального Киева.

На этой неделе Соединённые Штаты в рамках того, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог назвал «привлечением внимания», приостановили поставки оружия и прекратили предоставление разведданных Украине. После этого многие, в зависимости от того, какую сторону занимают в украинском кризисе, выразили опасения или надежды на то, что Илон Маск отключит Starlink над подконтрольной Киеву территорией.

Пищу для размышлений на эту тему сегодня утром добавил сам Илон Маск, напомнив о том, что Starlink — это хребет, основа украинской армии, которая обеспечивает её связью в условиях подавления российской армией всех иных средств коммуникации. Starlink тоже глушится, но происходит это гораздо менее эффективно, да и подразделения ВС РФ тоже не отказываются от трофейных терминалов Starlink.

Как бы то ни было, но Starlink на Украине работать продолжит. По крайней мере, это пообещал сам Илон Маск, отвечая на ряд комментариев под своей предыдущей публикацией в соцсети X.

По словам Маска, отключения Starlink не произойдёт, невзирая на степень его несогласия с политикой официального Киева. Также глава SpaceX пояснил, что, называя Starlink «хребтом» ВСУ, имел в виду именно важность данной системы для украинской армии, а не намекал на её скорое отключение.

Данное заявление Маска трудно оценить с позиции прилагаемых администрацией США усилий по мирному урегулированию украинского конфликта. Отключение Starlink стало бы самым действенным «привлечением внимания» киевского политического руководства к всеобъемлющей зависимости ВСУ от всей полноты американской военной и военно-технической помощи. Ведь именно факт колоссальной вовлечённости США в текущий кризис на стороне Украины представители новой американской администрации, включая президента Дональда Трампа, считают факторами, негативно влияющими на сговорчивость и искренность киевского политического руководства в вопросе желания окончания конфликта.