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Barash
Госсекретарь США счёл действия Зеленского помехой для урегулирования украинского кризиса
Излишняя эмоциональность вообще всегда только вредит. Политик должен быть хладнокровным.

На этой неделе Владимир Зеленский как фактический президент Украины допустил большую ошибку: на встрече с президентом США Дональдом Трампом повёл себя эмоционально, в чём затем сам признался, и начал перечить Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Затем диалог перешёл в статус перепалки, ну и закончилось всё ускоренным завершением пресс-конференции и покиданием украинской делегацией Белого дома.

Теперь администрация США делает выводы, и ошибка, допущенная Зеленским, заключается в том, что эти выводы негативны для Украины. Так, вчера представители администрации Трампа усомнились в искренности намерений Зеленского мирно урегулировать текущий кризис, а сегодня государственный секретарь США Марко Рубио сравнил действия украинского лидера с помехой для урегулирования.

Как отметил Рубио, цель США — это обеспечить переговорный процесс между Россией и Украиной, и не нужно создавать помехи этой цели. Помехи же, по мнению госсекретаря США, создал Зеленский.

Напомним, что Россия твёрдо стоит на своих условиях урегулирования конфликта, подразумевающих полное выполнение всех целей специальной военной операции и признание сложившейся реальности «на земле». США хотят, по сути, заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения, что Россию в корне не устраивает, потому что это противоречит российской Конституции. Украину же не устраивают оба этих варианта. Проблема Украины в том, что, как отметили и Трамп, и Вэнс, у Киева отсутствуют «козыри», с которыми можно идти на переговоры, а затягивание конфликта лишь усугубит и без того непростое положение страны.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
Источник: rbc.ru
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