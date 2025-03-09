Маск уверен, что если систему отключить, то это будет иметь для ВСУ крайне негативные последствия.

Американский предприниматель, миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск, который сейчас по совместительству занимает должность руководителя Департамента государственной эффективности в администрации президента США Дональда Трампа, не раз отмечал, что спутниковый интернет Starlink является чуть ли не главным преимуществом вооружённых сил Украины в текущем конфликте.

И в самом деле: Starlink не только обеспечивает ВСУ связь там, где привычные формы связи глушатся российскими средствами радиоэлектронного подавления, но и позволяет управлять беспилотниками и обеспечивать слаженность действий различных подразделений. Система настолько полезная, что подразделения российских вооружённых сил также пользуются трофейными терминалами Starlink там, где это возможно — в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

И вот, сегодня Илон Маск, занявший общую позицию новой администрации США по необходимости скорейшего завершения украинского конфликта, назвал Starlink «хребтом» украинской армии и заявил, что если спутниковый интернет от SpaceX отключить, то вся линия обороны ВСУ «обрушится».

Хотя действия администрации США на этой неделе, включая приостановку поставок вооружений и запрет на предоставление разведданных Киеву, позволяют предположить, что скоро Starlink на Украине будет отключён, но всё же не будем торопиться с выводами. Всё-таки комментарий Маска можно трактовать двояко.

Ранее Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций в отношении крупнейших украинских олигархов.