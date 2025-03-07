Все это именно так и восприняли.

На этой неделе США приостановили передачу Украине вооружений и прекратили передавать вооружённым силам Украины разведданные. Учитывая всеобъемлющую зависимость Киева от западной, и преимущественно американской военной помощи, многие уже сравнивают это с болезненным ударом по способности ВСУ к дальнейшему ведению боевых действий.

Похожим образом происходящее сравнивает спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог. По его словам, Киев сам виноват в случившемся, а прекращение поставок оружия и предоставления развединформации Украине можно сравнить с «ударом мула доской по носу». В Вашингтоне эти действия воспринимают как способ привлечения внимания, как способ дать Киеву понять степень его зависимости от доброй воли США.

Как добавил Келлог, указанные действия США будут иметь серьёзные последствия для ВСУ, но речь идёт именно о паузе, и «дальше всё зависит от украинцев».

На самом деле, аналитики полагают, что даже сам факт того, что США «приостановили» поставку вооружений Украине, свидетельствует о других приоритетах у новой администрации Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом. И вполне может возникнуть ситуация, при которой нет ничего более постоянного, чем «временное».