Причём не вполне понятно, это разочарование или радость.

Европейские государства в вопросе своей обороны сделали столь большую ставку на НАТО, а по сути на протекцию со стороны Соединённых Штатов, что в значительной степени теперь зависят от США в плане оборонных технологий в частности и в плане обороны в целом. Именно в США европейские страны закупают высокотехнологичные и не только образцы вооружений, полагаясь на собственное производство лишь в менее ответственных направлениях оборонно-промышленного комплекса.

Данное обстоятельство обогащает Соединённые Штаты и вымывает средства из Евросоюза, и сегодня об этом пусть и не прямым текстом, но всё же сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам фон дер Ляйен, на сегодняшний день 80% оборонных инвестиций Евросоюза уходят за пределы данного объединения, создавая вне ЕС высокооплачиваемые рабочие места, научную базу и промышленные предприятия.

Глава Еврокомиссии не стала уточнять, хорошо это в её представлении или нет, а просто констатировала вышеизложенный факт.

На этой неделе Урсула фон дер Ляйен представила план «перевооружения Европы», подразумевающий вложение 800 миллиардов евро в течение четырёх лет в развитие европейских вооружённых сил и оборонной промышленности. Даже если представить себе, что эти колоссальные средства Евросоюз сможет раздобыть, то, учитывая упомянутую выше главой Еврокомиссии статистику, выгоду от этого «перевооружения» получат оборонные концерны за пределами Старого Света.