В московской подземке их братья ездят уже много лет.

Руководство Минского метрополитена в своё время осознало, что подвижной состав минской подземки необходимо обновлять, соответствуя и времени, и потребностям пассажиров. В 2024 году российское предприятие «Метровагонмаш», входящее в состав Трансмашхолдинга (ТМХ), поставило Минскому метрополитену 28 вагонов метро модели «Минск-2024», ну а в текущем году поставит ещё 20 таких же вагонов.

Соответствующий контракт, как сообщил сегодня Трансмашхолдинг, был подписан с ГП «Минский метрополитен» 27 февраля.

Поезда «Минск-2024» конструктивно соответствуют поездам «Москва-2020/2024», курсирующим по московской подземке, и снабжены системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, системой видеонаблюдения, возможностью сквозного прохода между вагонами, а также USB-зарядками для смартфонов и других портативных устройств.