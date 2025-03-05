А системные наблюдения ведутся с конца XIX века.

Погода — штука непредсказуемая. Перед зимой году многие, вспоминая снежные зимы предыдущих лет, закупились снегоуборочной техникой, вложились в различные системы обогрева, а городские власти сверстали бюджеты с расчётом на расходы на уборку снега и полив улиц противогололёдными реагентами.

Но получилось так, что всё это не пригодилось: минувшая зима, которая уже является бывшей не только с календарной, но и теперь ещё и с климатической точки зрения, заняла второе место в списке самых тёплых зим в России за всю историю ведущихся в стране регулярных, системных метеонаблюдений.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанл, в качестве отправной точки в метеонаблюдениях в России берётся 1891 год, и за все эти 134 зимы минувшая стала по среднесезонному температурному значению второй самой тёплой. Теплее было только зимой 2019—2020 года, когда среднее значение температуры воздуха за сезон было выше нуля.

Безусловно, многие из тех, кто с трудом переживают зиму, были довольны, однако существуют и опасения, связанные с пересыханием почвы по весне вследствие практически нулевого снежного покрова, обеспечивающего увлажнение в межсезонье.