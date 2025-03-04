Длительная информационная подготовка завершилась, также стали известны цены.

«АвтоВАЗ» достаточно долго подогревал интерес автолюбителей новостями о подготовке к началу продаж Lada Vesta с современной шестиступенчатой механической трансмиссией, поэтому новость о непосредственно старте продаж версии автомобиля с данной коробкой передач прошла не так громко, как могла бы. Итак, сегодня тольяттинский автогигант официально объявил о том, что в перечне моделей Lada Vesta появилась ещё одна версия — с 6-ступенчатой МКПП от «дружественного» иностранного поставщика.

Новой трансмиссией будут агрегатироваться только «старшие» версии Lada Vesta с двигателями объёмом 1,8 л и максимальной мощностью 122 л. с. Производитель утверждает, что шестиступенчатая трансмиссия, которой комплектуется Lada Vesta, обеспечит водителю как динамичное ускорение, так и комфортное управление автомобилем в режиме трассы.

Собственно, для режима трассы (автомагистрали) шестиступенчатая трансмиссия и устанавливается: при движении на высокой скорости дополнительная повышенная передача позволяет снизить обороты двигателя, тем самым пусть и незначительно, но всё же снизив расход топлива, а также повысив акустический комфорт.

Тольяттинцы утверждают, что шестиступенчатая «коробка» прошла весь спектр испытаний и показала себя как агрегат, выдерживающий нагрузки, значительно превышающие штатные. Так, данная трансмиссия способна выдержать крутящий момент до 220 Нм, что на 50 Нм превышает крутящий момент, сообщаемый 1,8-литровым двигателем EVO. Не берёмся судить, на что намекает производитель, делая эти заявления, но любители «прокачать» силовой агрегат явно не обойдут их стороной.

Цены на Lada Vesta с «шестиступкой» стартуют от 1 796 000 рублей — за эти деньги покупатель получит машину в кузове седан, с двигателем 1,8 EVO мощностью 122 л. с. и в комплектации Enjoy.