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Barash
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
Об этом изданию The Wall Street Journal сообщил источник в Белом доме.

Вчерашняя встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского уже вошла в историю как пример прозрачности при ведении внешнеполитической работы: лидеры США и Украины на камеры вступили в вербальный конфликт, по итогу которого встреча глав государств закончилась досрочно, украинская делегация спешно покинула резиденцию американского президента, а договор об украинских ресурсах не был подписан.

Прокомментировав свою встречу с Зеленским, Трамп заявил, что глава украинского государства продемонстрировал неготовность к мирному урегулированию кризиса с Россией до тех пор, пока Америка сохраняет в него вовлечённость.

И вот, похоже, эта вовлечённость будет максимально снижаться. На просторах The Wall Street Journal появился материал, в котором издание ссылается на высокопоставленный источник в Белом доме, поведавший ему информацию о том, что Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность временного или постоянного прекращения поставок оружия Украине. Похожими материалами разжились и другие американские информационные агентства.

Стоит добавить, что Россия с первых месяцев конфликта упоминает, что ключевым препятствием для мирного урегулирования кризиса являются постоянные поставки Западом вооружений и боеприпасов Украине. Как отмечало российское политическое руководство, кризис в случае прекращения этих поставок можно будет завершить на несколько недель.

Необходимо понимать, что предыдущая администрация США экстренно выделила Украине оружия ещё на несколько месяцев боевых действий, а сейчас эстафету у США пытаются перенять европейские страны. Впрочем, промышленные и экономические возможности для резкого наращивания военного производства в Европе отсутствуют и ещё долго не будут реализованы.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
Источник: wsj.com
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