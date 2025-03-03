Отрасль с большим скрипом восстанавливается.

В России с её протяжённостью рек, связывающих целые города и другие крупные населённые пункты, развитие пассажирского судостроения является задачей без преувеличения стратегической важности, ведь речь идёт о транспортном сообщении в его самой эффективной в плане экономических затрат форме — надводной. С развитием отрасли пассажирского судостроения сейчас в РФ ещё есть, над чем работать, но главное, что процесс идёт.

Так, сегодня министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что сейчас в стране активно разрабатываются и строятся пассажирские речные суда разных видов и классов, включая круизные теплоходы. Важным конкурентным преимуществом, добавил глава Минпромторга, является широкое использование российскими судостроителями композиционных материалов, снижающих массу судов без потери в их прочности.

За последние пять лет, отметил Алиханов, в России построили 50 пассажирских судов, а сейчас в производстве находятся 70 пассажирских судов разного класса. Дошло до того, что судостроительная отрасль нарастила производственные мощности и способна выпускать больше судов, чем готовы приобретать заказчики. В этой связи, добавил глава Минпромторга, государству необходимо активно заниматься воплощением в жизнь программ льготного лизинга.