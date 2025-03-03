Направление актуальное, учитывая неизбежное активное освоение Арктики.

Разговоры о важной будущей роли Арктики в снабжении человечества ресурсами ведутся уже не одно десятилетие. Пока другие преимущественно говорят, причём в контексте крайне отдалённых перспектив, Россия активно наращивает присутствие в своих арктических владениях, строит базы, создаёт и испытывает технику, способную безотказно работать в столь суровых климатических условиях. Так, «КАМАЗ» отчитался о состоявшихся в Татарстане испытаниях арктического вездехода «КАМАЗ Арктика» К-6345.

Данный вездеход разрабатывался специально для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера, а испытания проводились на пересечённой местности Мамадышского района Республики Татарстан, условия в котором на момент проведения испытаний примерно соответствовали будущим рабочим условиям вездехода.

Как утверждает производитель, «КАМАЗ Арктика» К-6345 может работать при температуре до -60 °C и преодолевать снежные заносы и даже болотистую местность.

Пока что машина не отправляется в места своей запланированной будущей работы: сначала конструкторы и разработчики внесут в арктический вездеход изменения, необходимость в которых возникла по итогам вышеуказанных более щадящих испытаний.