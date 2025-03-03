Космический аппарат уже принят на управление.

В феврале 2022 года оснащённость российской спутниковой группировки, работающей в интересах Минобороны, оставляла желать лучшего. Довольно быстро военно-политическое руководство страны сделало выводы, и примерно с осени 2022 года с военного и испытательного космодрома «Плесецк» стали регулярно происходить пуски ракет-носителей с космическими аппаратами военного назначения.

Сегодня утром Минобороны России сообщило об очередном таком пуске. Ракетой-носителем выступил «Союз-2.1б», а примерно к 9 часам утра по московскому времени космический аппарат в интересах МО РФ был выведен на целевую орбиту и принят на управление.

Как добавило российское оборонное ведомство, системы космического аппарата работают в штатном режиме.

В подробности того, какой именно спутник был выведен сегодня на орбиту и какие задачи он будет выполнять, МО РФ традиционно не вдаётся. Ясно одно: космическая отрасль в России, причём не только военная, но в первую очередь гражданская, нуждается в многократном наращивании производства и количества запусков.