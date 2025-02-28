Груз космонавты получат уже 2 марта.

Содержание Международной космической станции это дорогое, но, как считается, важное удовольствие. При установке и ремонте модулей станции необходим выход в открытый космос, а для этого, в свою очередь космонавты и астронавты облачаются в защитные скафандры.

Самыми современными российскими скафандрами являются «Орлан-МКС», и новый экземпляр вместе с огромным количеством других важных для работы станции грузов отправился сегодня к станции на космическом грузовике «Прогресс МС-30». Как сообщила госкорпорация «Роскосмос», стыковка «Прогресса» с Международной космической станцией произойдёт в ночь с 1-го на 2-е марта.

В общей сложности «Прогресс» доставит на станцию около 2 600 кг полезного груза, в том числе пищу, воду и различные необходимые для проведения исследований и поддержания общей работоспособности станции жидкости и объекты.

Сейчас активно ведутся обсуждения о необходимости завершения проекта Международной космической станции по причине её морального устаревания, но пока что миссии «Роскосмоса», NASA и Европейского космического агентства продлеваются. В перспективе у России должна появиться собственная орбитальная станция, но учитывая наметившееся потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном, с отказом от международного исследования космоса в пользу национальных проектов можно и повременить.