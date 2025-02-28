Символизм в отечественном автомобилестроении важен.

Экспертным и просто любительским сообществом неоднократно поднималась тема острой необходимости расширения модельного ряда автомобилей «АвтоВАЗа». Предприятию необходимо производить как совсем бюджетные машины, так и автомобили хотя бы класса «C».

Понятно, что завод сталкивается со сложностями, связанными с экономической целесообразностью в условиях малого рынка сбыта своей продукции, но потихоньку процесс идёт, и плодом осмысления необходимости подстраиваться под реалии рынка стала машина Lada Iskra, вставшая в нынешнем модельном ряду «АвтоВАЗа» между Lada Granta и Lada Vesta. Новинка будет ощутимо дешевле, чем Vesta, но и ожидать от неё высокого уровня оснащения не стоит.

Теоретически, Iskra должна стать хитом продаж тольяттинского автогиганта. Начало продаж новинок запланировано на май, ну а старт их серийного производство назначен на 19 апреля текущего года. В этой дате есть большое символическое значение: 19 апреля 1970 года с конвейера сошли первые автомобили ВАЗ-2101.

Lada Iskra на начальном этапе будет предлагаться покупателям в вариантах с силовыми агрегатами объёмом 1,6 л и мощностью 90 л. с. или 106 л. с., оснащёнными либо механическими трансмиссиями, либо бесступенчатыми (вариаторами). Динамические характеристики Lada Iskra вряд ли порадуют ценителей интенсивного разгона, поэтому остаётся надеяться, что в перспективе машины начнут оснащаться 1,8-литровыми «вазовскими» двигателями мощностью 122 л. с.