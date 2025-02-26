Этого критически мало в масштабах промышленности, но останавливаться на достигнутом предприятие не собирается.

Если энергетика это основа основ любой человеческой деятельности вообще, то станкостроение — это основа основ машиностроения. С производством средств производства в современной России очень давно наблюдаются проблемы, в результате чего подавляющее большинство станков в стране импортные, но процесс замещения импорта и в этой отрасли потихоньку налаживается.

Так, сегодня председатель Правительства России Михаил Мишустин провёл встречу с Юрием Тарарыкиным, руководителем компании «Мехатроника», занимающейся в том числе производством систем управления для отечественных станков (обрабатывающих центров).

В рамках общения с главой российского кабмина Тарарыкин отметил, что за прошлый год «Мехатроника» поставила для нужд отечественного станкостроения 100 систем управления, причём по уровню качества и функциональности продукция компании не уступает широко известным иностранным производителям в лице Siemens, Fanuc и других. Преимущественно системы управления «Мехатроники» устанавливаются на пятикоординатные и длинномерные портальные станки. Тарарыкин отдельно отметил, что вся продукция компании разрабатывается и производится в России.

Необходимо понимать, что в рамках новой индустриализации, которая сейчас проходит в России, цифры в сто единиц совсем не впечатляют, поскольку потребность российской промышленности исчисляется тысячами средств производства в год. Тем не менее, главное, что процесс запущен: чудо, что станкостроительная отрасль вообще возрождается после периода 1990-х — начала 00-х.