Важность производства собственных газовых турбин различной мощности становится максимально очевидной.

Энергетика является основой основ любой человеческой деятельности: без энергии невозможно ничего добыть, построить, произвести и обработать. Не будем уходить в дебри истории и напоминать, насколько прав был дедушка Ленин с его планом ГОЭЛРО, но сейчас, когда в России идёт стремительное промышленное развитие, связанное с разрывом экономических отношений с Западом, тема энергетики вновь на подъёме.

Строятся новые электростанции, модернизируются уже существующие. И если на новые электростанции уже устанавливают энергетическое оборудование отечественного производства, то вот с существующими объектами энергетики порой возникают трудности, связанные с их ремонтом.

К счастью, эти трудности успешно преодолеваются. Так, сегодня руководитель входящего в состав АО «Росатом инфраструктурные решения» сервисного центра АО «Квадра» Александр Иконников сообщил, что на Воронежской ТЭЦ-2 впервые в России собственными силами был осуществлён ремонт газовой турбины General Electric LM6000. Иными словами, специалисты предприятия сделали это полностью без привлечения специалистов из американского конгломерата, в том числе специализирующегося на производстве энергетического оборудования.

Как добавил Иконников, в начале 2024 года специалисты «Квадра» полностью разобрали турбину LM6000, определили, что можно восстановить, а что потребует выстраивания новых технологических цепочек, и, по сути, обзавелись компетенциями, равными компетенциям специалистов General Electric. Сейчас активно обсуждается возможность организации на территории России производства комплектующих для импортного энергетического оборудования.