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Исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) создали систему, которая может самостоятельно создавать полнофункциональные дроны, роботов и другие электронные устройства. Как следует из названия, LaserFactory построена на основе лазерного резака, состоящего из двух частей, включая пакет программного обеспечения для проектирования устройств и машину, которая воплощает их в жизнь.

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Пользователи могут спроектировать своё устройство с помощью компонентов из [представленной] библиотеки, добавить схемы [разводки] (т.е. электрические линии на печатной плате) и внести некоторые изменения через 2D-редактор. После того, как этот этап будет завершён - программа отправит инструкции в систему LaserFactory. Наряду с лазерным резаком в систему входит устройство, которое печатает схемы и собирает компоненты в конечное устройство.

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У актуальной версии системы есть принципиальное ограничение: система не может создавать устройства иначе как с двумерной основой. LaserFactory вырезает необходимую форму, добавляет проводящие дорожки для управляющих сигналов из жидкого сплава на основе серебра, размещает компоненты. Когда все части установлены, лазер запекает дорожки до отвердевания, чтобы завершить устройство, которое затем готово к использованию. Как видно из классного видео CSAIL, демонстрирующего систему, дрон может взлетать, как только LaserFactory построит его.

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MIT указывает на широкий спектр возможных применений системы LaserFactory, таких как возможность быстро создавать больше дронов для поисково-спасательных операций или для доставки [товаров]. Дизайнеры и производители могут использовать систему для быстрого создания прототипов электронных изделий, например, носимых устройств, поскольку она может создавать складные конструкции.





Исследователи планируют усовершенствовать LaserFactory - необходимо улучшить процесс печати дорожек, сделать их тоньше, а схемы расположения [компонентов] сложнее, чтобы система могла создавать более сложные и эффективные устройства. Команда также планирует изучить способы расширения возможностей системы LaserFactory для создания трехмерных форм, возможно, с помощью 3D-принтера.