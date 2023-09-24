Boeing использует технологию для модернизации B-52

Популярный игровой движок, разработанный Epic Games и впервые продемонстрированный в 1998 году, помогает Boeing в модернизации бомбардировщиков Stratofortress до стандарта B-52J. Как сообщает Defense One, Unreal Engine 5 используется для создания 3D-среды, позволяющей пилотам и техникам виртуально взаимодействовать с цифровой копией B-52J, например, для выполнения процедур запуска и глушения новых двигателей Rolls-Royce F130.

Виртуальный сценарий, генерируемый графическим движком, позволяет Boeing вносить изменения, настраивать конфигурации и тестировать оборудование задолго до того, как модернизированные элементы будут установлены на планерах, сокращая стоимость и сроки поставки.

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Движок Unreal Engine от Epic Games уже многие годы используется в видеоиграх, а также для улучшения графики при трансляциях NASCAR или других спортивных событий. Теперь движок используется при работе над Commercial Engine Replacement Program (CERP), запущенной в 2018 году для замены двигателей Pratt & Whitney TF-33, используемым на Stratofortress с 1960-х годов. Победителем в тендере по программе стала Rolls-Royce с её F130, военной версией двигателя BR725, используемого на бизнес-джете Gulfstream G650, а также на военных версиях Gulfstream V (C-37) и Bombardier E-11, состоящих на вооружении ВВС США.

Источник: Flickr

Новые двигатели рассчитаны на работу на B-52 по крайней мере, до 2050 года. Они повысят топливную эффективность и дальность полета, сократят выбросы и значительно снизят затраты на техническое обслуживание.

Наземные и летные испытания двигателей на бомбардировщиках должны начаться в срок с 2024 по 2026 год, а поставка первой партии модернизированных B-52s (обозначенных как B-52Js) запланирована на 2026-2027 годы, при этом поступление техники в войска ожидается в 2030 году.

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B-52s получат не только новые двигатели, но и ряд обновлений авионики, модифицированный вариант радара APG-79 AESA, устанавливаемый на F/A-18EF Super Hornet и модернизированную кабину пилотов.