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GE Aerospace преодолела отметку в 3000 поставленных двигателей GE90
Почти три десятилетия моторы обеспечивают работу всех Boeing 777.

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GE Aerospace поставила свой 3000-й двигатель GE90 спустя 28 лет после его ввода в эксплуатацию. На данный момент GE90 наработал почти 130 миллионов часов, обеспечивая силовыми установками мировой парк самолетов Boeing 777.

Производитель поставил юбилейный двигатель неназванному заказчику во вторник. С момента своего запуска в ноябре 1995 года GE90 является одним из самых надежных в отрасли, обеспечивая показатель надежности на уровне 99,98%.

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Источник: Dysanovic | Wkimedia Commons

В рамках программы было произведено 408 базовых двигателей (GE90-94B) и 2592 улучшенных двигателя (GE90-115B). Первоначально представленный в качестве одного из трех вариантов двигателей для Boeing 777, -115B станет эксклюзивным для Boeing 777-200LR и 777-300ER, наряду с 777F.

GE поставила свой 1000-й двигатель GE90 в ноябре 2009 года и достигла отметки в 2000 двигателей в декабре 2014 года. Его 3000-я поставка прибыла всего через пару недель после того, как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило о неисправности у небольшого числа Boeing 777, эксплуатирующихся в США. Проблема связана с использованием дефектного материала в компонентах двигателей GE90-90B, GE90-94B, GE90-100B1 и GE90-115B.

Архитектура двигателя оказала влияние на все последующие разработки турбовентиляторов GE и CFM International за последние два десятилетия, включая семейства CFM LEAP и GEnx.

GE отмечает, что на GE90 впервые были применены композитные лопасти из углеродного волокна. Также, двигатель стал первым, на котором была применена система сдвоенно-кольцевой камеры сгорания.

Источник: Karolis Kavolelis | Shutterstock

С момента своего появления в 1995 году GE90 налетал более 130 миллионов часов и совершил 18 миллионов циклов взлет-посадка. На самых крепких GE90 налет превышает 100 000 часов и 19 000 циклов взлет-посадка.

GE уже разработала преемника GE90 - GE9X, который будет использоваться на новых Boeing 777X. Интересно, что, хотя GE9X больше своего предшественника, GE90 обладает более высокой тягой - до 52 000 кгс (до 510 кН).

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#boeing 777 #ge aerospace
Источник: simpleflying.com
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