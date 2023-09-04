Двигатели CFM56 используются на самолетах Airbus A320ceo и Boeing 737NG.

Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) обнаружило, что базирующаяся в Лондоне компания AOG Technics якобы предоставляла несертифицированные запчасти для ремонта авиационных двигателей, используемых на многих самолетах Airbus и Boeing, говорится в статье агентства Bloomberg.

Источник: Boeing

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В заявлении от 4 августа 2023 года авиационный регулятор заявил, что было представлено несколько отчетов о происшествиях, указывающих на то, что "несколько деталей двигателя CFM56, распространяемых компанией AOG Technics, были поставлены с подделанным сертификатом выпуска (ARC)". ARC- это документ, подтверждающий соответствие деталей самолета определенным производственным стандартам для обеспечения их летной годности.

Ведущий мировой поставщик двигателей, CFM International, оказывает содействие в расследовании, сообщает Bloomberg. CFM International - совместное предприятие французского производителя двигателей Safran и американской GE Aerospace.

CFM56 - турбовентиляторный двигатель с большой степенью двухконтурности, используется на Airbus A320ceo, Airbus A319ceo, A318ceo, A321ceo, Boeing 737NG и Boeing P-8 Poseidon.

CFM International CFM56

Источник: Flickr

По данным производителя, за всю историю эксплуатации было изготовлено более 33 000 двигателей CFM56. Хотя точное количество затронутых проблемой самолетов неясно, CFM, как сообщается, выявила 70 подделанных сертификатов, связанных с AOG Technics, затрагивающих 50 различных артикулов деталей.

EASA подтвердило агентству Bloomberg, что эти детали вполне могут исправно выполнять свою функцию, но у них нет сертификации, подтверждающей их соответствие строгим стандартам. Происхождение этих компонентов, сопровождаемых предположительно фальсифицированной документацией, остается нераскрытым.

Компания AOG Technics, основанная в 2015 году, позиционирует себя как важного поставщика запчастей для авиатехники. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне. Интересно, что на данный момент официальный сайт AOG Technics недоступен.

Европейский регулирующий орган гражданской авиации изложил рекомендуемые действия. В заявлении EASA говорится: "Владельцев воздушных судов, эксплуатантов, организации по техническому обслуживанию и дистрибьюторов просят проверить свои журналы поставок, чтобы определить, были ли детали самолета или двигателя получены от AOG Technics напрямую или через посредников".