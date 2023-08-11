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Самолет Vertical Aerospace VX4 eVTOL разбился во время испытательного полета в Англии
Прототип VX4 eVTOL проходил летные испытания в беспилотном режиме.

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Экспериментальный прототип Vertical Aerospace VX4 eVTOL потерпел крушение во время беспилотных испытаний в аэропорту Котсуолд в Великобритании. Стоит отметить, что у компании был единственный летающий прототип.

Источник: Vertical Aerospace

Что произошло?

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В рамках своей тестовой кампании Vertical Aerospace VX4 eVTOL, зарегистрированный как G-EVTL, проводил летные испытания без экипажа 9 августа 2023 года. Vertical Aerospace подчеркнула, что "самолет пилотировался дистанционно, и никто не пострадал". В заявлении компания добавила:

"Наша программа летных испытаний предназначена для установления пределов летно-технических характеристик самолета, и инцидент произошел во время испытания самолета на отказ двигателя без экипажа, что является ключевым требованием для перехода к полетам с экипажем".

Компания не раскрыла какой ущерб был нанесен прототипу.

Согласно заметке Pilotweb.aero перед крушением прототип поднялся на высоту около шести метров и в результате аварии получил значительные структурные повреждения правого крыла.

Летные испытания и заказы

Совсем недавно Vertical Aerospace инициировала кампанию по испытательным полетам VX4 eVTOL. 19 июля 2023 года Vertical Aerospace выполнила свой первый беспилотный полет в аэропорту Котсуолд, центре разработок компании. Это был первый «свободный» полет VX4. Примечательно, что в сентябре 2022 года были проведены испытания самолета в ангаре «на привязи» в качестве меры предосторожности.

Источник: Vertical Aerospace

После испытательного полета в июле компания заявила, что планирует провести дополнительные испытания в ближайшие месяцы, включая первые полеты с пилотом на борту самолета.

После крушения борта у компании возникнут проблемы с проведением испытаний, поскольку у нее есть только один прототип для проведения таких полетов. Vertical Aerospace сообщила, что они уже находятся в процессе создания своего второго самолета.

Инцидент потенциально может привести к отсрочке сертификации и начала коммерческих рейсов. Первоначально Vertical Aerospace намеревалась внедрить и сертифицировать eVTOL в 2025 году. Однако теперь компания отложила ожидаемую дату сертификации на один год - до конца 2026 года.

Тем не менее, Vertical Aerospace имеет предварительные заказы на 1400 самолетов. По прогнозам, VX4 сможет перевозить одного пилота и четырех пассажиров на расстояние до 160 км со скоростью 241 км/ч. Клиентами являются American Airlines, Virgin Atlantic, Iberojet, AirAsia, Japan Airlines и другие.

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#англия #evtol #электросамолёт #vertical aerospace #vx4
Источник: simpleflying.com
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