Об этом первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который проводится с 18 по 21 июня.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что в стране планируется использование роботов для поддержки работы космонавтов. Роботизированные установки запустят на Российской орбитальной станции (РОС). Также будут введены специальные манипуляторы. Разработка робототехнических систем осуществляется с учетом достижений в области ИИ, машинного обучения, и благодаря этому устройства будут безошибочно справляться с поставленными задачами. Перед их внедрением будет проведено тестирование, результаты которого должны показать эффективность работы.

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Роботы должны облегчить нагрузку космонавтов в выполнении рутинных задач, а также операций по техобслуживанию, ремонту оборудования на космической станции. По мнению Мантурова, роботы усилят безопасность людей во время выполнения миссий. Также с их запуском получится оптимизировать затраты на обслуживание техсистем.