Во время дежурства роботизированные помощники могут сопровождать посетителей, доставлять лекарства, медицинские карты и наборы, необходимые для обработки ран.

Ожидается, что с их помощью можно решить проблемы с нехваткой медицинских работников. ВОЗ составила прогноз, согласно которому через 5 лет по всему миру не будет хватать 4,5 млн медсестер.

Источник изображения: Therobotreport

В рамках реализации совместного проекта компаний Foxconn и Kawasaki Heavy Industries на базе технологий NVIDIA было принято решение создать и запустить умных роботов-медсестер. Таким образом, был разработан робот Nurabot с поддержкой искусственного интеллекта, способный выполнять несложные задачи по уходу. Он может:

сопровождать посетителей;

доставлять лекарства;

приносить медицинские карты и наборы для обработки ран.

В данный момент в начале находятся Центры обработки данных с ИИ-моделями, обученными на суперкомпьютерах Nvidia. Больницы тестируют и обучают роботов, эксперименты проводятся в нескольких больничных центрах Тайваня. Среди них — Taichung VGH, Cardinal Tien, Baishatun Tung, Mazu.

Разработчики прогнозируют, что использование Nurabot способно сократить нагрузку на медсестер примерно на 30%. Медсестры отделений, в которых внедрили роботов, рассказали, что уже сейчас заметно, что наличие роботизированной помощи помогает снизить усталость, а также экономит время, ведь им больше не надо ходить на склад за лекарствами и наборами для обработки ран. По этим причинам остается больше времени для того, чтобы сконцентрироваться на пациентах.

Эксперимент с внедрением роботов-медсестер продолжается. Следующие версии роботов будут усовершенствованы. Они смогут распознавать лица и помогать пациентам вставать, если они не могут делать это самостоятельно.