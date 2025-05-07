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Astra_news
Исследование компании Sophos показало — половина спама генерируется нейросетями
Британская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и оборудования для обеспечения безопасности, поделилась результатами исследования.

На конференции RSAC, которая прошла в мае в Сан-Франциско, директор по информационной безопасности Sophos Честер Висневский озвучил результаты исследования, позволившее сделать вывод, что половина спама создается нейросетями. Он добавил, что сообщения, созданные искусственным интеллектом, написаны без единой ошибки. «Безупречное использование грамматики и пунктуации должно насторожить пользователей. Люди, в отличие от машин, почти всегда допускают ошибки», — заключил он.

У эксперта более 25 лет опыта работы в сфере безопасности. Он пишет статьи, занимается исследованиями, выступает на различных конференциях, консультирует СМИ, включая BBC News. По его мнению, несмотря на очевидные преимущества использования ИИ, современные технологии обеспечили масштабируемость злоумышленникам. Они могут пользоваться нейросетями без ограничений.

Источник изображения: Scitechdaily

Висневский привел пример, что раньше в канадской провинции Квебек почти не было фишинга, потому что мошенники использовали формальный французский язык, но теперь нейросети могут писать на привычном квебекском диалекте. Эксперт обратил внимание на то, что в первое время после знакомства с жертвой общается чат-бот. Когда контакт установлен, к диалогу подключается мошенник, пытающийся вовлечь незнакомца в финансовую аферу под видом выгодных инвестиций.

Также эксперта настораживает технология дипфейк-аудио, которая может генерировать голос любого человека. Обман проводится в режиме реального времени и выглядит очень убедительно. Он считает необходимым перестроить систему верификации общения и повысить финансовую грамотность по всему миру.


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#нейросети #исследование #спам
Источник: securitylab.ru
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