Межфракционная рабочая группа будет нести ответственность за разработку законодательных инициатив в сфере применения искусственного интеллекта в стране.

Главой новой группы, которая будет работать до 2026 года, назначили Александра Бабакова из «Справедливой России». Он подчеркивает, регулирование ИИ не должно вызывать опасений в обществе, так как область не способна развиваться только по рыночным законам и ориентироваться лишь на получение прибыли. Важно учитывать этические угрозы.

В этом году Мишустин сообщил, стратегия РФ направлена на стремление к лидерству в развитии ИИ в глобальном пространстве. Ранее Путин подписал указ, который обновил нацстратегию развития ИИ до 2030 года. Ожидается, через 5 лет 80% работников будут обладать навыками использования ИИ. Для сравнения: в 2022 году показатель составлял 5%. Тем временем уровень доверия россиян к использованию ИИ повышается, и, скорее всего, тенденция сохранится.

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Источник изображения: Runews24

Депутат Антон Ткачев рассказал журналистам, что инициатива создать рабочую группу по ИИ принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину. Ткачев считает, в данный момент темпы развития ИИ замедляет отсутствие крупных баз данных и высокая стоимость необходимого оборудования.

В 2025 году держателями больших данных выступают крупные компании. У небольшой команды разработчиков может не хватить средств для создания решений на базе ИИ-технологий. С учетом этой информации Минцифры работает над созданием облака данных. Речь идет о госинформационной системе, которая будет доступна для малых разработчиков. Это позволит создать условия для повышения конкуренции в отрасли и появления новых технических решений.