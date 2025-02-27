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Astra_news
Количество ежемесячных просмотров на Rutube достигло отметки в 5 миллиардов
Статистикой с читателями поделился генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров.

Из этого числа более 70% просмотров относится к пользовательскому контенту. Показатель за 2024 год увеличился в 2,4 раза. Стало больше блогеров, которые создают собственный контент. Тенденция сохраняется и в этом году. По словам генерального продюсера Rutube Давида Кочарова, наибольшей популярностью пользуются мультфильмы, блоги, ориентированные на детей, а также каналы про аниме, видеоигры, путешествия. Зрители отмечают, что им нравится наблюдать за жизнью travel-блогеров. Их видео вдохновляет, помогает выбирать место для предстоящих путешествий, эффективнее формировать бюджет во время поездок в отпуске.

Источник изображения: Dzen

Популярность видеохостинга Rutube продолжает набирать обороты. Опросы показывают, что эта площадка вызывает больше доверия, чем YouTube. В прошлом году Rutube достиг отметки в 9 миллионов ежедневных пользователей. Ежедневный прирост аудитории в августе составил более 500 тысяч пользователей из разных регионов. Ожидается, что в этом году исторический максимум обновится.

Все больше россиян отказываются от зарубежных видеохостингов в пользу отечественных платформ. Это объясняется развитием платформы, публикацией достоверных видео. Приложение работает круглосуточно без перебоев.

#rutube
Источник: vedomosti.ru
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