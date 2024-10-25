Мошенники предлагают жителям России вкладывать деньги в укрепление обороноспособности государства.

МВД России сообщает о создании фейкового сайта «Спецфонд ВПК». Злоумышленники предлагают сделать инвестиции в российский оборонно-промышленный комплекс. На сайте указано, что можно купить акции «Уралвагонзавода», а также концерна «Калашников». Чтобы фейковая информация звучала убедительно, мошенники цитируют политиков, публикуют поддельные документы. Цена 1 фейковой акции начинается от 10 000 рублей. Россиянам сообщают, что доходность от акций составит от 90% годовых. Информация не соответствует действительности, мошенники преследуют лишь одну цель: получить деньги от своих жертв.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, аферисты мотивированы не только хищением средств, но и контролем над устройствами жертв через установку приложения. Преступники хотят получить доступ ко всем счетам «инвесторов» через вредоносное ПО.