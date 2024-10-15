Власти республики прокомментировали лимитирование электроэнергии для добычи криптовалюты.

Вице-премьер Бурятии Евгений Луковников рассказал, что собственная генерация в республике может покрыть внутреннее потребление. Однако Бурятия вынуждена делиться электроэнергией с Иркутской областью, так как на ее территории сосредоточена большая нагрузка на сети со стороны работающих майнеров. Треть российского майнинга приходится на Иркутскую область — более 1 000 МВт. Из этого числа 130 МВт занимает бытовой майнинг, все остальное — промышленный.

Не так давно комиссия Минэнерго была в Бурятии и увидела, переток электроэнергии происходит уже не со стороны Иркутской области, а из Бурятии в Иркутскую область. Минэнерго разрабатывает программу по урегулировании проблемы на законодательном уровне.

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В рамках обновленного законодательства Правительство РФ может вводить ограничительные меры на майнинг в любом регионе или отдельной его части. В Бурятии ограничили майнинг. На 61 трансформаторной подстанции, где были перегрузы, увеличили мощность. В том числе за счет «перекатки» с перегруженных подстанций на недозагруженные.

Скорее всего, на ситуацию также повлияла борьба с подпольными майнинговыми фермами. Такое положение характерно не только для Бурятии. В стране увеличивается количество нелегальных майнеров, которые самовольно подключаются к сети и перегружают ее. Мошенники устанавливают фермы в неожиданных местах: например, в Дагестане сообщили, что обнаружили фермы в подземных бункерах.



