Изобретатели назвали разработку «Молния». Она умеет самостоятельно находить и атаковать вражеские цели.

Группа изобретателей представила беспилотник с ИИ «Молния». В СМИ сообщается, что беспилотник показал себя при боях за Красногоровку, освобождении Желанного. Преимущество заключается в том, что разработка за счет поддержки искусственного интеллекта может самостоятельно обнаруживать и наносить атаку по целям. Помимо этого, с ее помощью можно доставлять боеприпасы на разные расстояния, максимальная грузоподъемность составляет 3 килограмма.

Источник изображения: Ferra

Глава подразделения БПЛА с позывным Печорин говорит, «Молния» является большим шагом вперед в военных технологиях. У нее продвинутая система наведения с ИИ. Это воплощение доступности и эффективности. «У квадрокоптера 4 постоянно работающих моторчика, они быстро высаживают батарею. У 4 моторчиков обязательно будут разные характеристики», — добавил он.

Известно, что проект из изобретения умельцев в гараже превратился в проект с государственной поддержкой. Это позволило мастерам получить финансирование для дальнейшего производства беспилотников.



